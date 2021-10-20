Джошуа ищет тренера для подготовки к реваншу с Усиком

AJ уже встретился с тремя специалистами за неделю

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Последние время в сети стала появляться информация, что бывший чемпион в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) ищет нового тренера и сейчас находится в США, посещая различные боксерские залы. AJ был замечен в зале Вирджила Хантера в Хейворде, Калифорния, а также Эдди Рейносо в Сан-Диего, Калифорния.

Теперь же Джошуа отправился в Техас и встретился с известным американским тренером Ронни Шилдсом, который подтвердил, что британец ищет специалиста для подготовки к матчу-реваншу с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Специалиста цитирует портал boxing247.com:

«Энтони сказал мне: «Послушайте, я знаю, что сейчас не являюсь лучшим, но в следующем бою я им стану. Мне просто нужно, чтобы вы показали мне, как это сделать». Это его слова. Также Джошуа сказал, что европейский бокс отличается от американского. Он понял, что ему нужно приехать в США, чтобы получить что-то новое. Я полагаю, что он не считает правильной стратегию, которая была в бою с Усиком, поэтому хочет изменений».

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей.