Джошуа хочет больше денег? Британец пригрозил Хирну
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) предупредил своего промоутера Эдди Хирна, чтобы тот даже не заговаривал с ним насчет ухода в сторонку ради боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) с Александром Усиком (19-0, 13 КО), если только предложение за такой маневр не будет слишком крутым, чтобы отказаться от него.
Цитирует Хирна портал DAZN:
«У нас были разговоры по этому поводу. Ничего серьезного, впрочем. Лишь концепция в духе «ты позволяешь Фьюри и Усику драться за статус абсолюта, а затем дерешься с победителем».
«Вчера Энтони сказал мне: «Хочу просто предупредить тебя: уход в сторону – это перечит всему, во что я верю, и тебе несдобровать, если что-то будет не так».
Все, что он хочет, это еще раз подраться с Усиком, и он доверяет мне. Но если появится какой-то план, который будет с отличным финансовым пакетом и, что более важно, даст ему больше времени, чтобы сработаться с новым тренером, а затем участвовать в мегафайте за огромные деньги позже в этом году, я думаю, что это было бы правильно для его карьеры. Но он сказал, что очень не хочет идти на такое. Хочет бой с Усиком».
Тайсон Фьюри в жесткой форме обратился к Энтони Джошуа, чтобы тот уступил ему право драться с Александром Усиком.