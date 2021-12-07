Джошуа хочет больше денег? Британец пригрозил Хирну

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) предупредил своего промоутера Эдди Хирна, чтобы тот даже не заговаривал с ним насчет ухода в сторонку ради боя Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) с Александром Усиком (19-0, 13 КО), если только предложение за такой маневр не будет слишком крутым, чтобы отказаться от него.

Цитирует Хирна портал DAZN:

«Вчера Энтони сказал мне: «Хочу просто предупредить тебя: уход в сторону – это перечит всему, во что я верю, и тебе несдобровать, если что-то будет не так».

Все, что он хочет, это еще раз подраться с Усиком, и он доверяет мне. Но если появится какой-то план, который будет с отличным финансовым пакетом и, что более важно, даст ему больше времени, чтобы сработаться с новым тренером, а затем участвовать в мегафайте за огромные деньги позже в этом году, я думаю, что это было бы правильно для его карьеры. Но он сказал, что очень не хочет идти на такое. Хочет бой с Усиком».