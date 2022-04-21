Джошуа: «Хоть я и ненавижу Уайта, но в бою с Фьюри буду болеть за него»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью talksport.com поделился своим мнением относительно поединка между обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и обязательным претендентом на пояс Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

Поскольку, это первый титульный бой для Уайта, я думаю, что он будет очень голоден. Хоть я и ненавижу Уайта, но в этом бою буду болеть за него. Давай Диллиан, я с тобой».