Майк Тайсон: «Когда Джошуа дрался с Кличко, лучшие дни Владимира остались в прошлом»
Джошуа: «Хоть я и ненавижу Уайта, но в бою с Фьюри буду болеть за него»
Британец поделился своим мнением относительно поединка между его соотечественниками
12:30
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью talksport.com поделился своим мнением относительно поединка между обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и обязательным претендентом на пояс Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
«В первых раундах Диллиан должен посмотреть на то, что делает Тайсон и как он реагирует на его движения. Возможно, работа по корпусу станет залогом успеха для Уайта в этом бою, но для этого нужно выйти на свою дистанцию. Я надеюсь, что Диллиан усердно тренировался и у него нет недооценки Тайсона.
Поскольку, это первый титульный бой для Уайта, я думаю, что он будет очень голоден. Хоть я и ненавижу Уайта, но в этом бою буду болеть за него. Давай Диллиан, я с тобой».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
Комментарии 0