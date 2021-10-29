«Можно и в Украине». Джошуа понимает, что Усику нужно максимизировать прибыль с последнего боя в статусе чемпиона
Джошуа: «Многие парни в Америке выбираются в Мексику, чтобы провести бой, и он даже не добавляется в их рекорд»
AJ рассказал об интересной особенности американских и мексиканских бойцов
29 октября 17:55
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), рассказывая о своем путешествии в США, в интервью YouTube-каналу IFL TV поведал об интересной особенности тамошнего бокса.
«После разговора с Эдди Рейносо я узнал, что многие парни в Америке выбираются в Мексику, чтобы провести бой, и он даже не добавляется в их рекорд. Поэтому на заметку бойцам из Британии и Европы: мексиканцы могут быть очень опытными.
Порой у парней бывает 15-20 боев за плечами, а их рекорд 0-0. И такие парни часто устраивают апсеты».
Энтони Джошуа рассказал, как воспринял поражение от Александра Усика (19-0, 13 KO).