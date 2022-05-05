«Люди могут подумать, что я больной». Усик рассказал, что война в Украине даст ему дополнительную мотивацию на реванш с Джошуа
Джошуа: «Моя сегодняшняя цель – победить Усика нокаутом»
Звездный британец – о предстоящем мегафайте с лидером дивизиона
08:46
Энтони Джошуа / Фото - sportingnews.comЭкс-чемпион мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в реванше с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 KO) намерен применить противоположную стратегию, чем в их первом поединке, который состоялся в сентябре 2021 года.
Цитирует Джошуа Metro.
«Я представлял у себя в голове, что бой с Усиком продлится 12 раундов. Таков был мой геймплан, ведь я думал, что могу тягаться с ним как боксер. Мне кажется, он взял на два раунда больше, чем я. Вот как он стал чемпионом».
«Поэтому моя сегодняшняя цель – вернуться к истокам и победить нокаутом. Искусство бокса заключается в том, чтобы наносить удар и не пропускать в ответ. Ты в некотором роде боксируешь, остерегаясь соперника. А это не совсем мой стиль».
«Я же люблю быть близко к оппоненту и усложнять ему жизнь. Так что это мой план на поединок».
Накануне Усик высказался о ходе переговоров относительно реванша с Джошуа.