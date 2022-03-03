Джошуа намекнул на имя своего нового тренера
Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Усиком
Эдди Хирн подтвердил, что команда AJ готова отложить поединок с украинцем
09:30
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), заявил порталу BoxingScene.com, что команда AJ готова отложить реванш с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«Это очень личный и эмоциональный момент для Усика. Безусловно, наши мысли с ним. Мы с уважением относимся к этой ситуации и дадим ему столько времени, сколько нужно, чтобы он снова подрался с нами. Но мы не снимаем это обязательство. Мы не стремимся этого избежать. Джошуа предлагали много денег за отказ от этого боя, но он не взял их.
Если нам придется провести промежуточный бой в мае или июне, то мы с удовольствием это сделаем. После этого мы подеремся с Усиком, когда ситуация наладится.
Официально мы ничего не слышали от его команды, но кажется ненормальным связываться с ними и спрашивать: «С нашим боем все в порядке?» Мы уважаем то, через что он проходит, и хотим дать ему столько времени, сколько нужно».
Энтони Джошуа намекнул на имя своего нового тренера.
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