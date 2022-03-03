Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Усиком

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), заявил порталу BoxingScene.com, что команда AJ готова отложить реванш с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Если нам придется провести промежуточный бой в мае или июне, то мы с удовольствием это сделаем. После этого мы подеремся с Усиком, когда ситуация наладится.

Официально мы ничего не слышали от его команды, но кажется ненормальным связываться с ними и спрашивать: «С нашим боем все в порядке?» Мы уважаем то, через что он проходит, и хотим дать ему столько времени, сколько нужно».