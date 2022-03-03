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Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Усиком

Эдди Хирн подтвердил, что команда AJ готова отложить поединок с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Усиком
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), заявил порталу BoxingScene.com, что команда AJ готова отложить реванш с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Это очень личный и эмоциональный момент для Усика. Безусловно, наши мысли с ним. Мы с уважением относимся к этой ситуации и дадим ему столько времени, сколько нужно, чтобы он снова подрался с нами. Но мы не снимаем это обязательство. Мы не стремимся этого избежать. Джошуа предлагали много денег за отказ от этого боя, но он не взял их.

Если нам придется провести промежуточный бой в мае или июне, то мы с удовольствием это сделаем. После этого мы подеремся с Усиком, когда ситуация наладится.

Официально мы ничего не слышали от его команды, но кажется ненормальным связываться с ними и спрашивать: «С нашим боем все в порядке?» Мы уважаем то, через что он проходит, и хотим дать ему столько времени, сколько нужно».

Энтони Джошуа намекнул на имя своего нового тренера.

Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Энтони Джошуа Александр Усик

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