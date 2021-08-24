Джошуа: «Мы заполучили очень хороших спарринг-партнеров»

AJ усердно готовится к предстоящему поединку с Усиком

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью Sky Sports рассказал, что усердно работает на спаррингах, готовясь к предстоящему поединку с обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 KO), с которым он выйдет на ринг 25 сентября.

«Я хочу проводить хорошие, жесткие спарринги, потому что в них ты отрабатываешь свое выступление. Мы заполучили очень хороших спарринг-партнеров. Ты не захочешь оставить все силы в зале, но пока ты тренируешься целенаправленно, ты будешь учиться. Ты познаешь себя в беде. Так что я ставлю себя в уязвимое положение, но испытываю комфорт. Я работаю с ребятами, которые сильнее и быстрее меня, с большим размахом рук и более резким джебом. Я развиваюсь по ходу этого процесса. Это процесс, через который я прохожу, адаптируясь к левше».

Энтони Джошуа не будет набирать мышечную массу перед боем с Александром Усиком.