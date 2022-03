Джошуа намекнул на имя своего нового тренера

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира британский супертяж Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) готовится к реваншу с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), которому уступил все свои пояса в сентябре прошлого года.

Не секрет, что AJ отказался от услуг тренера Роба Маккрэкена, а недавно британец намекнул на имя своего нового наставника.

Anthony Joshua: "I am a fan of boxing. Away from actually competing in it, I listen to a lot of people that talk about boxing. At the minute I'm listening to a lot of Virgil Hunter who's an experienced coach. I've been listening to a lot of Virgil Hunter."