Молина назвал победителя боя Джошуа – Усик
Джошуа назвал главное преимущество Усика
Поединок состоится уже на этих выходных
07:15
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) назвал главное преимущество его будущего оппонента украинца Александра Усика (18-0-0, 13 KO).
AJ цитирует ESPN:
«Какая сама большая угроза со стороны Александра Усика? Я бы сказал, что это позиция левши. Он дрался со многими ортодоксальными боксерами, но во время тренировочного лагеря я готовился к этому. Я узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и, в целом, в какой момент нужно наносить ответный удар.
Опасность заключается в том, что он привык драться с такими парнями, как я. На протяжении всей карьеры, его соперники действовали практически одинаково в бою с ним. Но последние три месяца, мне пришлось готовиться к нему, поэтому я могу сказать, что адаптировался».
Энтони Джошуа рассказал о подготовке к бою против украинца Александра Усика.
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