Джошуа назвал главное преимущество Усика

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) назвал главное преимущество его будущего оппонента украинца Александра Усика (18-0-0, 13 KO).

AJ цитирует ESPN:

Опасность заключается в том, что он привык драться с такими парнями, как я. На протяжении всей карьеры, его соперники действовали практически одинаково в бою с ним. Но последние три месяца, мне пришлось готовиться к нему, поэтому я могу сказать, что адаптировался».