Бывший тренер Гассиева и Головкина не оставляет Усику шансов в бою с Джошуа
Джошуа не недооценивает Усика и старается нивелировать разницу в скорости
Украинец же к предстоящему титульному поединку старается обрасти мясом
16:59
Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports
Обладатель титулов WOB/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) 25 сентября проведет защиту поясов. В Лондоне, Великобритания, AJ разделит ринг с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
Британец поделился фрагментом подготовки к предстоящему поединку. Джошуа работает над скоростью, которая является одним из главных козырей украинца грядущем мегафайте:
Separation season pic.twitter.com/2qySp5DiuG— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 10, 2021
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах.