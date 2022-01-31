Джошуа: «Несмотря на то, что Уайт – мой враг, я немного рад за него»

Бывший лидер супертяжелого веса – о гонораре Диллиана за бой с Фьюри

Энтони Джошуа / Фото - elfildeo Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отреагировал на сумму гонорара, который получит экс-чемпион мира Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) за поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).



Цитирует Джошуа talkSPORT.



«Несмотря на то, что Диллиан Уайт – мой враг, я немного рад за него».



Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена



Бой Фьюри – Уайт означает, что лидер хэвивейта украинец Александр Усик





Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец(24-2, 22 КО) отреагировал на сумму гонорара, который получит экс-чемпион мира(28-2, 19 KO) за поединок с обладателем титула WBC(31-0-1, 22 КО).Цитирует ДжошуаНапомним, промоутерская компания Queensberry Promotions выиграла торги на организацию поединка между Фьюри и Уайтом.Бой Фьюри – Уайт означает, что лидер хэвивейта украинец следующий поединок проведет против Джошуа.

Владимир Кириченко