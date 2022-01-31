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Джошуа: «Несмотря на то, что Уайт – мой враг, я немного рад за него»

Бывший лидер супертяжелого веса – о гонораре Диллиана за бой с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
10:37
Джошуа: «Несмотря на то, что Уайт – мой враг, я немного рад за него»
Энтони Джошуа / Фото - elfildeo
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отреагировал на сумму гонорара, который получит экс-чемпион мира Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) за поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Цитирует Джошуа talkSPORT.

«Несмотря на то, что Диллиан Уайт – мой враг, я немного рад за него».


Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка между Фьюри и Уайтом.

Бой Фьюри – Уайт означает, что лидер хэвивейта украинец Александр Усик следующий поединок проведет против Джошуа.


Владимир Кириченко
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Теги

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик

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