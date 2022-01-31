Промоутер Фьюри – о срыве переговоров по бою с Усиком: «Джошуа требовал все больше и больше денег»
Джошуа: «Несмотря на то, что Уайт – мой враг, я немного рад за него»
Бывший лидер супертяжелого веса – о гонораре Диллиана за бой с Фьюри
10:37
Энтони Джошуа / Фото - elfildeoЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) отреагировал на сумму гонорара, который получит экс-чемпион мира Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) за поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Джошуа talkSPORT.
«Несмотря на то, что Диллиан Уайт – мой враг, я немного рад за него».
Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка между Фьюри и Уайтом.
Бой Фьюри – Уайт означает, что лидер хэвивейта украинец Александр Усик следующий поединок проведет против Джошуа.
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