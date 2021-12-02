Промоутер Усика: «Я слышал, что Джошуа подвинется с реваншем, если ему предложить правильные деньги»
Джошуа – о поединке с Фьюри: «Придет время, и этот бой состоится»
Экс-чемпион мира не отказывается от идеи подраться с соотечественником
11:59
Энтони Джошуа / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в интервью порталу BBC Sport высказался о потенциальном поединке со своим соотечественником, держателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Когда придет время для этого боя, он состоится. На пути к нашему поединку возникало одно препятствие за другим. Я не могу гнаться за тем, что не находится передо мной. Сейчас моя задача – стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это моя мотивация».
Напомним, Красюк заявил, что Джошуа согласиться подождать с реваншем, если Усик заплатит ему хорошую сумму.