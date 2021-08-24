Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Джошуа – о поединке с Усиком: «Это бой для мозга»
Титулованный британец – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе
10:22
Энтони Джошуа / Фото - DAZNЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью порталу Sky Sports заявил, что перед поединком с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO) усиленно подготавливает не только свое тело, но и разум.
«100 процентов, что Усик будет самым увертливым моим соперником. Движение означает, что ты никогда не позволяешь по себе попасть. Движение – это важно. Нужна концентрация: когда ты хочешь ударить, то фокусируешься, а затем делаешь движение. Нужно убедиться, что твой мозг работает. Это может быть психологически утомительно, поэтому я тренирую свой ум, чтобы сохранять концентрацию в течение 12 раундов. Я также работаю над умением наносить четыре удара, а не только один. Нужно сконцентрироваться, не торопиться и прижать его к стенке. Это бой для мозга. Зная, что тебя ждет и как с этим справиться, ты либо можешь быть агрессивным и зажать его в угол, выбросив все, что у тебя есть, либо не спешить, быть умным, а затем нокаутировать его».
Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.