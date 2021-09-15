Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру

Бой против Тони Белью действительно выдался на загляденье

История

Александр Усик нокаутировал Тони Белью / Фото - ringtv.com

Это один из самых больших поединков в истории украинского бокса. Тот момент, когда спорить с таким определением бесполезно.

Александр Усик – Энтони Джошуа. Бой, на кону которого стоит намного больше, чем три пояса чемпиона мира в супертяжелом весе. Хотя и это уже не мало. Но самое важное в этом поединке – украинец должен доказать, что входит в элиту хэвивейта. Посмотрим, удастся ли это.

Дополнительная мотивация в том, что Александр Красюк заговорил о встрече с Тайсоном Фьюри. За статус абсолютного чемпиона мира в супертяжах. Но сперва Джошуа.

И как здесь не вспомнить о другом британце, который не так давно падал на канвас от рук Усика?

Тогда Усик вот только стал победителем Всемирной боксерской суперсерии. У него даже не было времени нормально восстановиться после финала с, как на горизонте появился бой с. С бойцом, который в том году в супертяжах победил, в течение встречи трижды отправляя его на пол.

Фаворитом боя Усик – Белью, конечно же, был украинец. Но дело в том, что боксировал он на территории соперника. А это всегда опасно. В Манчестере не только трибуны, а и судьи хотели увидеть победу домашнего боксера.

И, на самом деле, к этому все и шло. После восьми раундов британец вел 68:65 и 67:66 на записках двоих судей, тогда как у третьего счет был равным. Но Усик понимал, что он делает.

В девятой трехминутке все закончилось. Украинец нагрузил Белью в углу ринга, потом отбросил к канатам и завершил все связкой джеба и левого бокового в челюсть – настоящая красота бокса:

После этого боя Белью сразу же заявил о завершении карьеры. И признал – он боксировал с элитным соперником:

«Я сделал все, что мог. Просто я боец мирового класса. Это противостояние было между боксером мирового и элитного класса. Я желаю Александру всего лучшего. Он отличный, великий чемпион. Для меня это конец. Он был лучше меня. Это просто нужно принять. Усик соткан из материала боксера уровня рейтинга P4P. Он лучший, с кем я когда-либо боксировал. Он скользкий, он сильный, он особенный. Все, кто встретится с ним, встретится с проблемами. Только самые лучшие, только самые большие смогут найти путь, чтобы побить его. Он великий».

И не только Белью был впечатлен боксом украинца. Экс-чемпион мира, к примеру, тоже по новому взглянул на Усика:

«Он будет серьезной угрозой для супертяжелого веса. Поверьте. Белью выдал очень хороший бой, возможно лучший в своей карьере. Но ему противостоял фантастический Усик. Его габариты, его опыт бокса в супертяжах в любителях должны помочь спокойно сменить дивизион. Он крупный парень, у него достаточно мышечной пассы. Переход должен даться ему комфортно, он достаточно высокий. Но он должен быть стойким. Ему нужно с умом подходить к выбору соперника. Но, как мы знаем, он стремится получить бой с Джошуа. Это амбициозная цель».

Другой экс-чемпион мира Пол Малиньяджи также сразу же начал говорить о поединке против Джошуа:

«Ему нужно провести несколько боев в хэвивейте, прежде чем выйти на Джошуа. Так что нужно подождать. Нельзя судить по бою с Белью, но, основываясь на том, что мы видели от Усика в других его боях, он должен стать отличным супертяжем. Он очень креативен в ринге. Бьет под разными углами, работает по голове и по корпусу, он хорошо чувствует и использует дистанцию. Это то, что мы не так уж и часто можем увидеть. Особенно в этих весовых категориях».

Ну и вот те самые несколько необходимых поединков для вкатки в супертяжелый вес произошли. Усик победил. Теперь – босс дивизиона Джошуа.

Конечно, ни у кого язык не повернется сравнивать бой против Энтони и встречу с Белью. Но, все же, факт остается фактом – один британец уже упал в устрашающий нокаут во время боя с Усиком. Со вторым провернуть это будет сложнее, но и Тони никто не ожидал увидеть на канвасе.

Усик снялся в клипе скандального дуэта. Мать певиц была заместителем председателя совета министров «Республики Крым».