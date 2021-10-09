Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»

Британский боксер считает, что поединок должен завершиться нокаутом

Фото: The New York Times

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Слова британца приводит BJ PENN:

«Если бы мне нужно было выбирать одного из них… Честно говоря, не знаю, меня это не слишком волнует. Но раз уж вы задали этот вопрос, давайте я остановлюсь на Уайлдере, потому что, как мне кажется, он просто одержим этим реваншем. Кажется, он в самом деле сосредоточен на выполнении цели. Сосредоточенный человек – это опасный человек, а Уайлдер сосредоточен на успехе. Возможно, Уайлдер победит решением. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Должен быть нокаут. Один из них нокаутирует другого».

Бой Фьюри – Уайлдер состоится в ночь с 9 на 10 октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется не ранее 5:00 по киевскому времени.

Накануне боксеры прошли церемонию взвешивания, показав рекордные веса в карьере.