Джошуа пафосно высказался о бое против Усика

Британец сражается ради величия

Фото: Tottenham Hotspur

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) пафосно высказался о предстоящем поединке против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова британца приводит essentiallysports.com:

«Я стоял посреди этого феноменального стадиона и думал про себя, что в конечном итоге могу все потерять. Затем я подумал: «Зачем мне смотреть на это с такой точки зрения? Мне следует рассматривать это так, будто я лишь выиграю от этого». Я буду драться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Когда ты начинаешь собирать пояса, побеждаешь, у тебя прибавляется болельщиков, а затем возникает чувство, что ты не желаешь проигрывать, не хочешь разочаровать людей. Но, в конце концов, ты можешь все выиграть, и в этом заключается суть войны. Вопрос не в том, что ты готов потерять, а в том, ради чего ты готов сражаться».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.