Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на пресс-конференции перед боем против Александра Усика (18-0, 13 КО) рассказал о своем отношении к украинским людям и боксерам:

Мне нравится Папаченко, он – тоже феноменальный человек. Он остается вне камер, но он очень опытный. Он действительно любит бокс.

Я тоже очень люблю бокс, мне нравится все, что делают мои оппоненты».