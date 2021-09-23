Словно старые товарищи. Как Усик поприветствовал Джошуа
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
25 сентября британец во второй раз в карьере встретится с представителем Украины
18:02
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на пресс-конференции перед боем против Александра Усика (18-0, 13 КО) рассказал о своем отношении к украинским людям и боксерам:
«Мне очень нравится украинский стиль. Я люблю украинских людей. Владимир Кличко – феноменальный чемпион, я очень уважаю его за то, что он пригласил меня в свой тренировочный лагерь.
Мне нравится Папаченко, он – тоже феноменальный человек. Он остается вне камер, но он очень опытный. Он действительно любит бокс.
Я тоже очень люблю бокс, мне нравится все, что делают мои оппоненты».
Усик на этой же пресс-конференции заявил, что они с Джошуа творят историю.