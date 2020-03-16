Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на два боя

Эдди Хирн подтвердил информацию





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Энтони Джошуа / Фото: Инстаграм

Как сообщает ESPN, чемпион мира по версиям WBO, WBA, и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подписали контракт на два боя.

«Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил о том, что контракт на бой между Джошуа и Тайсоном Фьюри подписан на два боя».

Незадолго до объявления информации о подписании контрактов Фьюри напугал всех тем, что его поединок может не состояться. Но для Тайсона это уже не впервые, поскольку реванш с Владимиром Кличко он все же сорвал.

Также WBO санкционировала поединок Джошуа с Фьюри, несмотря на то, что основным претендентом на титул был украинец Александр Усик. Из-за решения организации украинцу теперь придется боксировать с Джо Джойсом за временный пояс.



