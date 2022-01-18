Усик на битве взглядов нокаутировал талисмана «Чикаго Буллз»
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Британец готовит комбинации с ударами по туловищу и голове
17:30
Фото: Instagram
Бывший чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) интенсивно готовится к реваншу
с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
На последнем видео видно, что британец работает над комбинационными ударами по корпусу и голове. Вот только как наносить по 5 ударов по юркому украинцу пока остается загадкой:
Напомним, что Усик ранее нокаутировал талисмана команды НБА.
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