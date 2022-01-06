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Джошуа: «Поражение от Усика меня задевает, поскольку я был готов на 100 процентов»

Бывший лидер хэвивейта – о реванше с украинским чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
14:27
Джошуа: «Поражение от Усика меня задевает, поскольку я был готов на 100 процентов»
Энтони Джошуа / Фото - boxingscene
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью Eacnews.Asia уверенно заявил, что готов взять реванш у обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

«Я полностью мотивирован, полностью. Как правило, я смотрю на положительные моменты, но здесь нет ничего положительного. Мне нужно исправить ошибки, вот и все. Позвольте мне ничего не усложнять. Надо исправить ошибки и вернуться к легкому заработку. Я знаю, что могу победить в этом бою. Возможно, Усик знает, что он может победить. Он думал об этом перед первым боем. Я думал об этом перед первым боем. Он оказался лучше меня. Я вернусь, попытаюсь кое-что сделать, мы выйдем побеждать. Я с нетерпением жду этого поединка».


«После своего первого поражения я не искал никаких оправданий, хотя у меня были причины. Я всегда чувствовал, что все нормально. Я принял поражение, но потом вернул долг. Я знал, что возьму реванш».


«Я отбросил ту неудачу в сторону, но это поражение меня задевает, поскольку я был готов на 100 процентов, не было никаких проблем, все было круто. Я вышел и проиграл более сильному в тот вечер сопернику, и это больно. Но так я получил мотивацию вытащить себя из положения, в котором это убило меня ментально. Я дал отпор и реабилитируюсь».


В сентябре 2021 года Усик выиграл бой у Джошуа единогласным решением судей.

Напомним, что перед реваншем с Усиком у британца еще одно суперзвездное пополнение в тренировочном лагере.
Владимир Кириченко
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Энтони Джошуа Александр Усик

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