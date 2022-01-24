Джошуа предпочитает поединок с Фьюри вместо реванша с Усиком

Хирн заявил, что Энтони уступит Тайсону, только если ему будет гарантирован бой с «абсолютом»

Фото: Twitter Джошуа

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV поделился информацией о текущей ситуации с отступными для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы AJ не мешал проведению боя за «абсолюта»:



Ситуация с отступными такова: Джошуа сказал, чтобы я ввел его в курс дела, если я посчитаю предложение стоящим. Но он также, как только руки Энтони доберутся до Усика или Фьюри, которого, вероятно, он бы предпочел в данный момент, тогда предложение имеет смысл, взглянуть на то, с чем к AJ пришли. Но это должно быть стопроцентная гарантия, а не просто отойти в сторону, и надеяться на лучшее. У него есть титульный поединок сейчас, и никто этого не отберет. Так что как только он получит это (бой с «абсолютом» – прим.), мы будем рассматривать предложения.

Сообщается, что Джошуа требует 15 миллионов фунтов, чтобы отойти в сторону.