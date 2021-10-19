«Джошуа прочувствовал мощь Усика». Питер Фьюри объяснил, почему экс-чемпион выглядел робко в бою с украинцем

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Британский тренер Питер Фьюри рассказал, почему экс-чемпион Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) оставил не лучшее впечатление в бою с обладателем титулов WBA/WBO/IBF в хэвивейте Александром Усиком (19-0, 13 KO).



Во втором или третьем раунде Усик слегка потряс Джошуа левым хуком. А потом люди интересуются, почему Энтони не вышел и не использовал свою мощь. Он не мог, потому что в начале почувствовал силу Усика и осознал, что может повторить выступление с Энди Руисом, если не будет осторожным. Так что давайте не будем искажать реальность. Я вижу это иначе, чем люди. Я читаю бойцов по-другому. К тому же я очень хорошо разбираюсь в языке теле. Я могу увидеть вашу душу, если тщательно на вас посмотрю, тем более в боксе.