А он заряжен. Усик провел открытую тренировку перед мегафайтом с Джошуа
Джошуа продемонстрировал навыки бокса перед поединком с Усиком. Скорость в порядке
Мегафайт в супертяжелом дивизионе пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур»
22:54
Энтони Джошуа / Фото - TwitterЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) провел открытую тренировку перед поединком с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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