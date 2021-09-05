Джошуа: «Усик – очень серьезный претендент»
Джошуа продолжает работу над выносливостью перед мегафайтом с Усиком
Британец в лучшей форме подходит к бою с украинцем
5 сентября 14:45
Энтони Джошуа / Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) за три недели до боя с Александром Усиком (18-0, 13 KO) в своем Instagram поделился фрагментом тренировки:
Мы это сделаем.
Прибавка в мышечной массе не повлияла на Усика – накануне боя с Джошуа украинец все так же молниеносен.
Усик показал, с какими громадными супертяжами тренируется к поединку всей жизни.