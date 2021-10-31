Джошуа: «Проигрыш Усику стал моим первым настоящим поражением»

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) рассказал, как воспринял поражение от обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO):



Одна из причин, по которым я хотел дать интервью, заключается в том, что я не потерял мотивацию, несмотря на все эти Instagram-посты, в которых я улыбаюсь и говорю: «Все отлично, ребята, я проиграл, но я вернусь. Сейчас я немного прибухну, а затем, через две недели, вернусь в зал». Нах*й это!

Чуваки, я собрал свою команду уже на следующий день, и это был довольно неприятный разговор. У меня небольшая команда, всего пять человек, которые имеют непосредственное отношение к моему лагерю. Это был неприятный момент, что уж врать.