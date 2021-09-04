Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко

Британец вымахался, а украинец сразу же его за это наказал

Фото: The Times

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) вспомнил шестой раунд боя с Владимиром Кличко, когда украинец отправил его в нокдаун. Слова «Эй-Джея» приводит THE SUN:

«Это было самое худшее ощущение. В бою с Пулевым это тоже произошло. В третьем раунде я попал по нему и подумал: «Стоп, стоп». Но я продолжал его бить, думая про себя: «Стоп, стоп, стоп, стоп». Клянусь, я так думал. Затем я начал гоняться за ним по рингу и обстреливать его. Я думал: «Да, я задел его». А затем рефери начинает считать: «Один, два», и я подумал: «О, нет». Это то, чему я учусь в боксе. Нужны навыки, в твоей голове должна присутствовать уверенность, необходимо отрабатывать, как ты будешь драться. Это одна из ключевых вещей в боксе. Нельзя тренироваться, а потом драться по-другому. Нужно отрабатывать движения головы, боксерские навыки, манеру ведения боя, но также необходимо учиться эффективности».

Ранее Джошуа также рассказал об эмоциях, которые испытал сразу после победы над Кличко.

Напомним, 25 сентября британец проведет бой против Александра Усика. В команде Джошуа сделали выводы и ко встрече с украинцем Энтони подходил крайне выносливым.