Джошуа рассказал, что считает важным в боксе

Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, какие навыки считает нужными для каждого боксера. Слова Джошуа приводит The Sun:



Это один из ключей и тому подобное. Нельзя, чтобы тренировки шли врознь с тем, как ты дерешься – движение головой, боксировать, быть агрессивным.

Но также нужно учиться быть эффективным. Доносить удары нужно эффективно.