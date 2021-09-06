Спарринг-партнер Джошуа: «Энтони досрочно завершит поединок с Усиком»
Джошуа рассказал, что считает важным в боксе
Британец уверен, что нужно драться с холодной головой
19:27
Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, какие навыки считает нужными для каждого боксера. Слова Джошуа приводит The Sun:
То, чему я учусь в боксе – навыки, уверенность, тренироваться тому, как драться.
Это один из ключей и тому подобное. Нельзя, чтобы тренировки шли врознь с тем, как ты дерешься – движение головой, боксировать, быть агрессивным.
Но также нужно учиться быть эффективным. Доносить удары нужно эффективно.
Напомним, что 25 сентября Джошуа проведет поединок против Александра Усика (18-0, 13 КО).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляцию боя Джошуа – Усик.