Джошуа: «Разумом Фьюри все еще в боксе, и он вернется, если ему предложить правильный поединок»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью The Daily Star выразил сомнение касательно заявления обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры.

Так что я уверен, что завершение карьеры не означает, что Фьюри совершенно расслабился и теперь лежит на пляже, роется в своем телефоне и пьет бутылку пива. Я чувствую, что разумом он все еще в боксе, и он вернется, если ему предложить правильный поединок».