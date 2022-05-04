Уайт хочет провести реванш с Джошуа
Джошуа: «Разумом Фьюри все еще в боксе, и он вернется, если ему предложить правильный поединок»
AJ выразил сомнение касательно заявления «Цыганского Короля»
13:15
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью The Daily Star выразил сомнение касательно заявления обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры.
«Прежде всего, передо мной стоит задача в лице одного из лучших боксеров мира Александра Усика, который безусловно является серьезным соперником. Люди говорят, что я сосредотачиваюсь только на той задаче, которая находится передо мной. Это хорошо, но еще я хочу взглянуть на общую картину для того, чтобы достичь как можно большего.
Так что я уверен, что завершение карьеры не означает, что Фьюри совершенно расслабился и теперь лежит на пляже, роется в своем телефоне и пьет бутылку пива. Я чувствую, что разумом он все еще в боксе, и он вернется, если ему предложить правильный поединок».
Александр Усик (19-0, 13 КО) не верит заявлению Тайсона Фьюри о завершении карьеры.
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