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Джошуа решил выйти из зоны комфорта перед реваншем с Усиком. Он покинет зал, который сделал его чемпионом мира

Британский боксер больше не развивается там, где его боготворят
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 18:03
Джошуа решил выйти из зоны комфорта перед реваншем с Усиком. Он покинет зал, который сделал его чемпионом мира Мнение
Энтони Джошуа / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Все уже успели и позабыть об эмоциях, которые бурлили после сенсационного поражения Энтони Джошуа в бою против Александра Усика. Пожалуй, сам британский боксер – один из немногих, у кого этот след на сердце очень свеж. И он делает все, чтобы постараться перекрыть эту неудачу.

После поединка многие отмечали странную тактику Джошуа, который пытался превзойти в боксерских навыках такого отличного технаря, как Усик, и даже не попытался воспользоваться своим преимуществом в антропометрии. Естественно, все сразу же обвинили в этом провале Роба Маккракена – тренера, который работал с Джошуа еще со времен любителей.

Такая мощная волна критики не могла пройти мимо британского боксера. В СМИ появилась информация, что он начал поиски нового тренера – Джошуа действительно посещал разные залы в Северной Америке и общался с тренерами, однако дальше этого дело не пошло, и тема со сменой тренера немного поутихла. Да и промоутер Джошуа Эдди Хирн во весь голос называл все слухи в СМИ спекуляцией.

«Это просто спекуляции. Джошуа полетел в США, чтобы посетить несколько залов, увидеться с боксерами, тренерами. Он не разошелся с Маккракеном, он все еще не решил хочет ли уходить к другому тренеру. Думаю, Энтони просто пытается учиться, пытается перезагрузиться, взглянуть как может прогрессировать. Он работает».

Роб Маккракен и Энтони Джошуа / Фото - Belfast Telegraph
Роб Маккракен и Энтони Джошуа / Фото - Belfast Telegraph

И, действительно, Джошуа сосредоточился на тренировочном процессе, и разговоры поутихли. Их перекрыли слухи о том, что реванша против Усика вовсе не будет – Тайсон Фьюри выиграл третий бой у Деонтея Уайлдера и заинтересовался возможностью проведения объединительного боя с украинцем. Однако это дело Хирна, у Джошуа свое занятие – усиленные тренировки. Следующий бой, против кого бы он ни был, нужно выигрывать, чтобы остаться в топе хэвивейта.

Но время перемен назрело. И рассказал о нем Хирн. По словам промоутера, Джошуа в ближайшее время может сменить не только тренера, но и место подготовки к боям, и впервые за время профессиональной карьеры уехать из зала в Шеффилде.

«Роб в Шеффилде, там его база, – говорит Хирн. – Я чувствую, что, возможно, пришло время покинуть это место. Поскольку если вы находитесь там с 18-ти лет, а сейчас попадаете в Великобританию, и Энтони Джошуа просто повсюду, то в этом зале – вы бог».

Они им гордятся, но при этом везде звучит: «Боже, это же AJ!»

Робу не обязательно уходить. Это сложный разговор, поскольку для Джошуа он не просто тренер, а наставник, советник и друг.

Дело не только в том, кто его тренирует, а в том, где это будет происходить. Он разговаривает с людьми, и я думаю, что он примет решение в начале нового года».

Фото - Boxing News
Фото - Boxing News

На самом деле, Хирн только подтвердил те слова, которые говорил ранее. Он видит проблему не в личности тренера, а в обстановке. В рамках тренировочного процесса и даже по ходу боя Джошуа не говорили ни единого слова наперекор и только возвышали его, что привело к плачевным последствиям в бою против Усика.

Теперь же британец пытается выйти из зоны комфорта, заставить себя поменять практически все вокруг. Разговоры о следующем сопернике отходят на второй план – в первую очередь, Джошуа нужно разобраться с самим собой.

Александр Черненко
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Теги

Энтони Джошуа Эдди Хирн Александр Усик

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