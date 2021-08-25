Джошуа: «С моей стороны будет глупо идти на бой против Усика раскаченным»

Британец рассказал, как будет вести поединок против украинца

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал о плане на бой против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова британца приводит Sky Sports:

«Можно либо быть агрессивным в ринге, загнать Усика в угол, бросив на это все усилия, либо не торопиться, пораскинуть мозгами, а потом нокаутировать. В бою все решит движение, кто лучше работает ногами – тот и победит. Усик никогда не останавливается, поэтому по нему попасть очень тяжело. Я буду биться против парня, который может легко отстоять все 12 раундов. Так что с моей стороны было бы глупо идти на бой раскаченным, громоздким, в то время как мускулы молили бы о кислороде».

Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».



Ранее бывший британский чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что Джошуа нокаутирует Усика джебом. Энтони же не стал разбрасываться столь громкими словами.

Впрочем, без разницы, кто победит в бою Усик – Джошуа, ведь их обоих нокаутирует Деонтей Уайлдер – это недавнее заявление тренера «Бронзового бомбардировщика».