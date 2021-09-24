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Тема дняУсик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
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Джошуа: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем перед боем с Кличко»

Британец намерен нокаутировать украинца
Бокс Профессиональный бокс
17:55
Джошуа: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем перед боем с Кличко»
Фото: twitter.com/anthonyjoshu

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), несмотря на свое уважительное отношение к Александру Усику (18-0, 13 КО), пообещал нокаутировать украинца. Слова «Эй Джея» приводит BoxingScene:

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем перед боем с Кличко. Дело не в нервах, просто у меня больше опыта и я знаю, что делаю. Я знаю, что собираюсь сделать – нокаутировать Усика.

Это стиль Кронк. Я наблюдал за многими вещами – мне нравится склад ума Эмануэля Стюарда. Очевидно, что надо следовать своим установкам, но если это делать постоянно, то попадешь в нокаут.

Я здесь для того, чтобы устроить зрелищное шоу. Люди хотят видеть нокауты. Это то, что мы должны предложить фанатам».

Бой Усик – Джошуа состоится уже завтра, 25 сентября. На нашем сайте смотрите онлайн трансляцию поединка.

Напомним, бывший чемпион мира Энди Руис считает, что Джошуа нокаутирует украинца в первой половине боя. А вот действующий обладатель пояса WBC в супертяжах Тайсон Фьюри сомневается в том, что «Эй Джей» способен победить Усика.

Сергей Остапенко
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