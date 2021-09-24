Джошуа: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем перед боем с Кличко»

Фото: twitter.com/anthonyjoshu

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), несмотря на свое уважительное отношение к Александру Усику (18-0, 13 КО), пообещал нокаутировать украинца. Слова «Эй Джея» приводит BoxingScene:

Это стиль Кронк. Я наблюдал за многими вещами – мне нравится склад ума Эмануэля Стюарда. Очевидно, что надо следовать своим установкам, но если это делать постоянно, то попадешь в нокаут.

Я здесь для того, чтобы устроить зрелищное шоу. Люди хотят видеть нокауты. Это то, что мы должны предложить фанатам».