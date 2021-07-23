Джошуа: «Усик – великолепный претендент на титул в супертяжелом весе»
Джошуа сравнил себя и Усика: «Оба олимпийские чемпионы. Лучшие всегда встречаются на вершине»
Британец отметил, что их с украинцем карьеры развивались по схожему паттерну
11:45
Джошуа и Усик
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью Youtube-каналу Sky Sports Boxing отметил, что его карьера и путь предстоящего соперника Александра Усика (18-0, 13 KO) в боксе похожи:
Мы с Усиком оба победили на Олимпиаде в Лондоне. Я пришел к этому за короткий промежуток времени. С момента моего прихода в зал до поездки на Олимпийские игры и победы там прошло 3,5 года. У Усика была продолжительная любительская карьера, он также выиграл золотую медаль.
В профессионалах мы пошли по одинаковой траектории. Это свидетельствует о том, что энергичные люди всегда встречаются на вершине. Как говорят, остаются только лучшие из лучших, поэтому мы и будем сражаться на этом феноменальном стадионе.
Джошуа также назвал Усика великолепным соперником для сражения за чемпионский пояс.
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