Джошуа сравнил себя и Усика: «Оба олимпийские чемпионы. Лучшие всегда встречаются на вершине»

Джошуа и Усик

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью Youtube-каналу Sky Sports Boxing отметил, что его карьера и путь предстоящего соперника Александра Усика (18-0, 13 KO) в боксе похожи:



В профессионалах мы пошли по одинаковой траектории. Это свидетельствует о том, что энергичные люди всегда встречаются на вершине. Как говорят, остаются только лучшие из лучших, поэтому мы и будем сражаться на этом феноменальном стадионе.