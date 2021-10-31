Джошуа: «Уайлдер перестал развиваться, когда вышел на элитный уровень»

Британец высказался о перспективах «Бронзового бомбардировщика»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в интервью YouTube-каналу IFL TV высказался о карьерных перспективах Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) после тяжелого поражения в трилогии с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

«Этот заср*нец перестал развиваться. Он застыл. И когда он вышел против одного или двух хороших бойцов, это показало, как ему тяжело находиться на элитном уровне. Но, в любом случае, удачи ему. Он пытается перестроиться, потому что уж теперь-то понимает, что не так и просто встречаться с крутыми парнями. Если он сможет использовать полученный опыт, то продлит свою карьеру еще на несколько лет. Вывод же прост: приятно чувствовать себя защищенным, но, в конечном итоге, вы должны испытывать себя».

Энтони Джошуа признался, что для него стала откровением поездка в США в 2019 году из-за отношения тамошних болельщиков к европейским бойцам.