Джошуа: «Уайлдер пытался, но твоя мощь и свирепость ничто, если их нет в твоей голове»

AJ считает, что «Бронзовому Бомбардировщику» не хватило надлежащего геймплана в третьем бою с «Цыганским Королем»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) считает, что американцу Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 КО) не хватило надлежащего геймплана в третьем поединке с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Джошуа цитирует издательство boxingscene.com: «Уайлдер пытался, но твоя мощь и свирепость ничто, если их в первую очередь нет в твоей голове. До того как они окажутся здесь [сжимает кулаки], они обязаны быть тут [указывает на голову]. Супертяжи сильно изменились. Я встретил парня, который занимается производством перчаток, и он сказал, что им никогда ранее не приходилось делать специальные перчатки под заказ. Сейчас каждый супертяж весит от 17 до 19 стоунов [107,95 - 120,65 кг] и 6 футов роста [почти 209 см]. Весь дивизион изменился за последние пять лет. Раньше бойцы могли бить джеб все 12 раундов и это сходило им с рук. Да, они слегка уставали, но при этом отлично себя чувствовали, ведь были более легкими. Но теперь в дивизионе кругом большие парни, которые сильно устают». Энтони Джошуа собирается вернуться к агрессивному стилю, который он использовал в бою против украинца Владимира Кличко.

Рене Тер Велде