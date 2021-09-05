Джошуа: «Усик – очень серьезный претендент»

Лидер супертяжелого веса объяснил, почему нельзя списывать украинца со счетов

Энтони Джошуа / фото - Getty Images

Лидер супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью Ледли Кингу высказался о его предстоящем поединке с украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Этот парень умеет боксировать, он серьезный претендент. Как по мне, люди думают, что из-за его выступлений на одну весовую категорию ниже он не создан для супертяжелого дивизиона. Я считаю, что если бы это так работало, то у нас бы никогда не было таких парней, как Флойд Мейвезер, который стал чемпионом мира в шести весовых категориях и поднимался в весе шесть раз. Главное – навыки и это (показывает на свою голову, - прим.), концентрация и все такое. Нельзя просто думать, что он недостаточно большой. Это никогда не было главным. Усик дрался с супертяжами, он боксировал в моем весе. После любителей он выступал в WSB. Это были полупрофессиональные поединки: пять раундов, но без шлемов. Там могли драться тяжеловесы и супертяжеловесы – любой, кто весит больше 91 кг. Ты мог весить даже 200 килограммов. Усик дрался с этими парнями – это опыт».

Напомним, Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.

Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.

Напомним, Артур Бетербиев дал свой прогноз на бой Джошуа – Усик.