Джошуа – Усик, возвращение Де Ла Хойи и Хэя. Сентябрь удивит мир бокса

XSPORT.ua знакомит с самыми интересными поединками в сентябре

Превью

Джошуа vs Усик

УОРРИНГТОН vs ЛАРА



4 сентября в Лидсе британец Джош Уоррингтон (30-1, 7 KO) проведет реванш против мексиканца Маурисио Лары (22-2, 16 KO).

30-летний Уоррингтон в 2018 году заявил о себе, как о большом таланте, выиграв у экс-чемпиона мира Ли Селби и бывшего лучшего боксера рейтинга P4P Карла Фрэмптона. О Джоше начали много говорить и обещать ему золотые горы. К тому же, в следующих схватках он разобрался с Кидом Галахадом и Софианом Такуштой.

Затем на карьере Уоррингтона отразилась пандемия коронавируса. За весь 2020 год Джош не провел ни одного поединка. После почти полуторагодичного простоя он встретился в начале 2021-го с Ларой и проиграл техническим нокаутом в 9-м раунде. Мексиканец изрядно его избил на ближней и средней дистанциях, а затем завершил бой ударом, после которого фаворит упал. Это был шок для всей боксерской общественности.

Ларе 23 года, но у него уже достаточно внушительный опыт профессиональных боев. При этом, почти вся его карьера прошла на родине, где было мало хорошей оппозиции. Также отметим, что последнее поражение он потерпел в 2018 году в поединке против Элиота Чавеса, а бой с Уоррингтоном был для него первым за пределами Южной Америки.

ВАЛЬДЕС vs КОНСЕЙСАУ

10 сентября в Тусоне (США) чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес (29-0, 23 KO) проведет свою первую защиту титула против серебряного призера Олимпийских игр-2016 бразильца Робсона Консейсау (16-0, 8 KO).

30-летний Вальдес сразу после поднятия в 59 кг Василия Ломаченко захватил титул WBO в полулегком дивизионе (до 57 кг). Случилось это в июле 2016 года, и с тех пор он провел шесть успешных защит. Среди поверженных им оппонентов были хорошо знакомые в боксерском мире Мигель Марриага и Скотт Куигг. Затем Вальдес и сам сменил дивизион. Забавно, что он сделал это после того как «Лома» перешел в 61 кг.

В новой весовой категории Вальдес сразил ТКО Адама Лопеса, Джейсона Велеса, после чего ему дали титульный поединок. В феврале текущего года, в бою за пояс против чемпиона Мигеля Берчельта, Оскар считался андердогом, но к удивлению многих, он перебил и нокаутировал фаворита.

Консейсао может быть знаком украинцам по аматорскому боксу, где он выступал в весе украинца Ломаченко, и он боксировал с Василием, но уступил В профи бразилец перешел в 2016 году и с тех пор никому не проигрывал. При этом, оппозицию бразильца нельзя назвать элитной – там одни середняки и джорнимены.

ДЕ ЛА ХОЙЯ vs БЕЛФОРТ

Одним из самых ожидаемых событий месяца станет возвращение спустя почти 13 лет экс-чемпиона мира в шести весовых категориях 48-летнего Оскара Де Ла Хойи (39-6, 30 KO). Соперником американца станет экс-чемпион UFC бразилец Витор Белфорт (1-0, 1 КО). Бой состоится 11 сентября в Лос-Анджелесе.

Свой последний поединок Де Ла Хойя провел в декабре 2008 года и его тогда жестко избил Мэнни Пакьяо. С тех пор Оскар занимался промоутерской деятельностью и не думал о возвращении на ринг. Об этом говорит и тот факт, что он набрал серьезный лишний вес. Когда же у «Золотого мальчика» появилась идея о возвращении, то ему пришлось сбрасывать от 20 до 30 кг.

Белфорту 44 года и казалось, что он завершил с единоборствами еще в 2018 году после поражения нокаутом от Лиото Мачиды и увольнения из UFC. Во второй половине нулевых Витор был в своей лучшей форме и казалось, что его не остановить. Однако после 36 лет у бразильца начался сильный спад, на который повлияли жесткие битвы, которые он проводил с 1996 года. К тому же, в UFC ему запретили использовать тестостероно-заместительную терапию, что также сильно отразилось на нем. «Феномен» с тех пор начал много боев проигрывать нокаутом менее мастеровитым оппонентам.

Свой единственный бой в боксе Белфорт провел в 2004-м году, просто снеся бедолагу Хосемарио Невеса в первом раунде. Для того парня тот бой оказался единственным в боксе.

Также отметим, что Белфорта к возвращению в бокс готовит Рафаэль Кордейро, который также помог вернуться на ринг Майку Тайсону.

АНДЕРСОН СИЛВА vs ОРТИС

В главном событии андеркарта боксерского шоу Де Ла Хойя – Белфорт проведут боксерский бой бразильская легенда MMA и экс-чемпион UFC Андерсон Силва (2-1, 1 КО) и еще один экс-чемпион UFC Тито Ортис (0-0).

Эти ребята были лицами UFC, но в разные эпохи существования промоушена. Ортис засветился раньше и выступал в полутяжелом весе, а Силва был обладателем пояса в среднем дивизионе. Кто легендарнее? По уровням огласки, значимости, навыков Силва примерно в три раза выше своего соперника. При этом, Андерсон представлял в MMA тхэквондо и тайский бокс, а Тито борьбу, что существенно влияло на любовь к ним публики, которая больше любит ударку.

Отметим, что после трех подряд поражений 46-летний Силва наконец закончил карьеру в MMA и неожиданно решил попробовать свои силы в боксе. В текущем году он шокировал весь мир, выиграв решением у экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего. Легендарная семья Чавесов такого позора еще не знала.

ХЭЙ vs ФУРНЬЕ

Также на турнире в Лос-Анджелесе свое возвращение в бокс совершит 40-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, чемпион в супертяжелом дивизионе британец Дэвид Хэй (28-4, 26 KO). Соперником ветерана станет 38-летний бизнесмен и фитнес-тренер Джо Фурнье (9-0, 9 KO)

Хэй свои два последних поединка в боксе проиграл Тони Беллью и затем завершил карьеру, начав работать менеджером. Три года Дэвид не дрался и сейчас решил вернуться в бою с очень известным и медийным персонажем в Британии.

Фурнье не является боксером, но у него есть девять поединков. Дело в том, что живя беззаботной и яркой жизнью, британец понял, что ему не хватает адреналина и подался в бокс. Теперь он дерется с легендой британского бокса в очень медийном боксерском шоу.

МАРТИНЕС vs РОУЗ

25 сентября в Испании свой третий бой после возвращения проведет легендарный 46-летний экс-чемпион мира в среднем весе аргентинец Серхио Мартинес (53-3-2, 30 KO). Соперником ветерана станет малоизвестный Брайан Роуз (32-6-1, 8 KO).

В начале 2010-х Мартинес был одним из королей среднего весе вместо с Мигелем Котто и Геннадием Головкиным. Этот парень побеждал таких людей как Келли Павлик, Сергей Дзиндзирук, Хулио Сезар-Чавес-младший, Мартин Мюррей, когда те были на пике. Однако, в июне 2014-го он уступил более молодому Мигелю Котто и затем завершил карьеру из-за возраста.

Возвращения Мартинеса никто не ждал, но в августе 2020-го он вернулся и нокаутировал джорнимена Хосе Мигеля Фандино. Затем был повержен середняк Юсси Койвула и теперь ему предстоит побить еще одного обыденного оппонента с большим опытом.

Роуз известен на территории Британии как боксер, которого скармливают проспектам. Из известных имен в списке его обидчиков может выделить Мэтью Маклина и Деметриуса Андраде. Теперь ему дали не молодого льва, а опытного волка. Интересно увидеть, чем все закончится.

ДЖОШУА vs УСИК

Для мира бокса самым ожидаемым событием месяца станет запланированный на 25 сентября в Лондоне поединок чемпиона мира по версиям WBO, IBF и WBA британца Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 KO).

В начале года говорилось о том, что мы увидим главный поединок года между Джошуа и Тайсоном Фьюри. Их команды долго договаривались, и когда уже все было согласовано, из ниоткуда вылез Деонтей Уайлдер с решением суда, где Фьюри обязали провести с ним третий бой. Когда стало понятно, что топ-поединок не состоится, то открылись двери для Усика.

Дольше всех этого момента ждал именно Александр, который покинул все титулы в тяжелом весе ради чемпионства в супертяжелом. Усик сразу после объявления о смене дивизиона, получил статус основного претендента на пояс WBO. В этой организации правила гласят, что ее чемпион после перехода в другую весовую становится претендентом №1.

Однако Эдди Хирн постоянно кормил Усика завтраками, из-за чего украинцу пришлось подраться с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой. Если бы состоялся бой Джошуа с Фьюри, то неизвестно, сколько бы еще Александр ждал на главный бой в своей жизни.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua