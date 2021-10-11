У Усика и Фьюри есть 30 дней, чтобы договориться о бое. Украинец может стать абсолютным чемпионом
Джошуа уверен, что возьмет реванш у Усика
Британец в третий раз может стать чемпионом в супертяжелом весе
11 октября 17:18
Усик и Джошуа / Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) поделился мнением о предстоящем реванше с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
Слова британца приводит Sky Sports:
Я пересмотрел бой с Усиком, проанализировал подготовку к поединку и обнаружил ошибки. Я сделал выводы. Не стоит за меня переживать. Я силен духом!
Напомним, что вместо реванша с Джошуа Усик может сразится за звание абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).