Усик: «Я заметил как Джошуа устал после нашего боя»
Джошуа в ОАЭ тренируется под руководством американского тренера
Энтони уже начал подготовку к реваншу с Александром Усиком
19:33
Энтони Джошуа / ФОТО: Инстаграм
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Дубае (ОАЭ) тренируется под руководством американского тренера Энтони Уилсона.
Напомним, ранее украинский средневес заявил, что Джошуа был самым простым соберником для Александра Усика из топов среднего веса.
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