Дэн Рафаэль: «Усик – последний, кто будет переживать о бое на территории Джошуа»
Джошуа в восторге от подписания нового контракта с Matchroom Boxing
Титулованный британец оценил работу с Хирном
21 сентября 22:00
Энтони Джошуа / Фото - fightmag.com.auЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) поделился мнением о подписании нового соглашения с промоутерской компанией Matchroom Boxing.
«За эти годы мы возвели серьезный фундамент, и я благодарен Matchroom за уже ставший по-настоящему семейным бизнес. Честность семьи Хирнов, их честность в бизнесе – вот, что привлекло меня. Мне было комфортно в Matchroom на протяжении всех этих лет, и я всегда понимал, что бизнес-сторона сложнее боев. Так что работа с парнями стала настоящим благословлением для меня. Оглядываясь назад, я понимаю, что все это просто невероятно».
Свой следующий поединок Энтони проведет против украинца Александра Усика 25 сентября в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
Комментарии 0