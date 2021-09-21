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Джошуа в восторге от подписания нового контракта с Matchroom Boxing

Титулованный британец оценил работу с Хирном
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 22:00
Джошуа в восторге от подписания нового контракта с Matchroom Boxing
Энтони Джошуа / Фото - fightmag.com.au
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) поделился мнением о подписании нового соглашения с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

«За эти годы мы возвели серьезный фундамент, и я благодарен Matchroom за уже ставший по-настоящему семейным бизнес. Честность семьи Хирнов, их честность в бизнесе – вот, что привлекло меня. Мне было комфортно в Matchroom на протяжении всех этих лет, и я всегда понимал, что бизнес-сторона сложнее боев. Так что работа с парнями стала настоящим благословлением для меня. Оглядываясь назад, я понимаю, что все это просто невероятно».


Свой следующий поединок Энтони проведет против украинца Александра Усика 25 сентября в Лондоне. 

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
Владимир Кириченко
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Энтони Джошуа Matchroom Boxing

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