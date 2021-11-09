Джошуа вернется в США на поиски тренера перед реваншем с Усиком

Пока неизвестно, с кем британец будет готовиться к поединку с украинцем

Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV рассказал, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 KO) еще раз отправится в через для тренировок в США:



Да, Джошуа еще вернется в США. Меня штурмуют вопросами о том, кто же станет новым тренером Энтони. Но он пока просто общался с разными специалистами. Я думаю, что когда он вернется в Штаты, он вновь потренируется с некоторыми ребятами, которых повидал ранее. И после этого сделает свой выбор. В данный момент возможно все. Я думаю, что поменять среду для него хорошо. Только AJ знает, как ему лучше поступить в данной ситуации.

Напомним, что Украине главной опцией для проведение реванша супертяжей является не Украина.