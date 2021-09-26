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Джошуа: «Вообще не сомневаюсь на счет реванша с Усиком»

Британец прокомментировал поражение от украинца
Бокс Профессиональный бокс
04:21
Джошуа: «Вообще не сомневаюсь на счет реванша с Усиком»
Фото: Getty Images

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) прокомментировал поражение от украинца Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Это был боксерский матч, хороший 12-раундовый поединок, хороший опыт. Я разочаровал людей, которые меня поддерживают. Есть и другие люди, которые, вероятно, думают, что мне следовало использовать другой план на бой. В конечном итоге он победил, а я проиграл. Я начну все с чистого листа, проявлю активность и погружусь в работу.

В реванше я несколько вещей сделаю иначе. Когда ты находишься на ринге, ты чувствуешь все по-другому. Я точно знаю, что могу улучшить некоторые аспекты. Возможно, он тоже станет лучше, поэтому следующий бой будет феноменальным.

Я вообще не сомневаюсь насчет реванша. Это отличная возможность стать трехкратным чемпионом мира. Это настоящее благословение. Так что я хочу схватить эту возможность обеими руками».


Ранее Усик рассказал, в каком месте желал бы провести реванш.

Джошуа проиграл украинцу единогласным решением судей. В 12-м раунде британец едва не был нокаутирован, а после боя отправился в больницу.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

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