Джошуа: «Вообще не сомневаюсь на счет реванша с Усиком»

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Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) прокомментировал поражение от украинца Александра Усика (19-0, 13 КО):

В реванше я несколько вещей сделаю иначе. Когда ты находишься на ринге, ты чувствуешь все по-другому. Я точно знаю, что могу улучшить некоторые аспекты. Возможно, он тоже станет лучше, поэтому следующий бой будет феноменальным.

Я вообще не сомневаюсь насчет реванша. Это отличная возможность стать трехкратным чемпионом мира. Это настоящее благословение. Так что я хочу схватить эту возможность обеими руками».