Джошуа: «Я болею за Уайта в бою с Фьюри, хоть и ненавижу Диллиана»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) признался, что будет болеть за своего бывшего соперника Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) в поединке с обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Джошуа цитирует портал boxingscene.com:

Диллиан должен посмотреть, что делает Фьюри и действовать с полной противоположностью. В начале боя необходимо заметить, на что реагирует Тайсон и воспользоваться этим. Уайт должен работать над собой и быть готовы пройти всю дистанцию боя. Надеюсь, Диллиан усердно тренируется и у него нет недооценки Фьюри.

Поскольку это первый бой Уайта на таком уровне, вероятней, он будет голодней от своего соперника. Это не похоже ни на один поединок в его карьере, так что есть возможность, что Диллиан может перегореть».