Джошуа: «Я дважды боксировал с Валлином по молодежи и остановил Джойса в первом раунде»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) дал понять, что не заинтересован в поединке против Джо Джойса (13-0, 12 КО) или Отто Валлина (22-1, 14 KO).

Lol ok … I’ve shared this ring with most people you see in the heavyweight division today! I boxed Otto wallin twice as youngsters & I boxed joe and stopped him in 1 round. I’d do the same thing today! Ain’t nothing changed. https://t.co/L3dYMJFD8L