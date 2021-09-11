Джошуа: «Я искренне верю, что отдубашу Фьюри»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что уверен в своей победе в потенциальном поединке со своим соотечественником, обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Слова о том, что я отдубашу его? Мне что, говорить: «Нет, Фьюри будет отбивать мне голову в течение 12 раундов и станет абсолютным чемпионом мира»? Конечно, я буду делать такие заявления. Я искренне верю, что отдубашу Фьюри. А он будет мне отвечать и постоит за себя.

Что есть, то есть. Мы все узнаем лишь тогда, когда подеремся. Прежде всего, меня ждет бой с Усиком, а у него есть свой соперник – Уайлдер. Я думаю, что на определенном этапе наш бой состоится. Почему бы и нет?».