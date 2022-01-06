Джошуа: «Я хочу, чтобы меня помнили настоящим воином»

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Экс-чемпион хэвивейта Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил, что является настоящим воином, и поэтому не станет избегать тяжелых испытаний:



Настоящий воин является таковым с самого начала. Они не были созданы такими, а что касается меня, то я сразу после прихода в бокс погрузился в глубокие воды. Я просто хочу, чтобы меня помнили как настоящего воина, который подрался со всеми.