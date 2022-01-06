Чемпион крузервейта после работы с Джошуа решил пойти по пути Усика. А Энтони ему в этом помогает
Джошуа: «Я хочу, чтобы меня помнили настоящим воином»
Энтони не собирается никого избегать
20:30
Фото: Twitter
Экс-чемпион хэвивейта Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил, что является настоящим воином, и поэтому не станет избегать тяжелых испытаний:
Я смотрю на некоторых других бойцов, на их карьеры и думаю: «Когда они отрастили парочку шаров и начали драться с людьми?» Они не всегда были такими смелыми. Все то, что мы сегодня видим от отдельных бойцов, – давайте посмотрим на них в прошлом. Вот почему я не верю в их слова, ведь я изучал этих ребят. Они не настоящие воины.
Настоящий воин является таковым с самого начала. Они не были созданы такими, а что касается меня, то я сразу после прихода в бокс погрузился в глубокие воды. Я просто хочу, чтобы меня помнили как настоящего воина, который подрался со всеми.
Чемпион крузервейта после работы с Джошуа решил пойти по пути Александра Усика (19-0, 13 KO).