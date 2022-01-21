Бронзовый призер Олимпиады в Токио: «Джошуа не нужно серьезно менять свой стиль ради реванша с Усиком»
Джошуа: «Я побью Усика и заберу чемпионские пояса»
Британец не сомневается в успехе во втором поединке
07:51
Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью stuff.tv высказался о предстоящем реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
В следующем бою я побью Усика и заберу у украинца эти пояса. Я снова стану королем дивизиона, став трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе… Нравится вам это или нет.
Отметим, что в следующий поединок Усик может провести с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте – об этом говорят промоутеры и «Цыганского короля», и AJ.