Джошуа: «Я побью Усика и заберу чемпионские пояса»

Британец не сомневается в успехе во втором поединке

Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью stuff.tv высказался о предстоящем реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



В следующем бою я побью Усика и заберу у украинца эти пояса. Я снова стану королем дивизиона, став трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе… Нравится вам это или нет.

Отметим, что в следующий поединок Усик может провести с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте – об этом говорят промоутеры и «Цыганского короля», и AJ.