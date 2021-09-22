Джошуа: «Я сделаю все, чтобы обернуть вспять то, что случилось с Белью в бою с Усиком»

Энтони считает, что они с Белью в боях с Усиком находятся в разных положениях





Энтони Джошуа / Фото: skysports Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в эфире Sky Sports Boxing заявил, что в сравнении с боем против Тони Белью они с Александром Усиком (18-0, 13 КО) поменяются ролями.

«Я в хорошей форме как физически, так и психологически. Со мной все будет в порядке, но это большой бой и большое давление. Тони Белью, когда принял поединок с Усиком, находился на другом этапе карьеры. Я нахожусь в другом положении. Поэтому значение этого боя для меня отличается от того, что поединок с Усиком значил для Белью. Тони показал очень хороший бой, но потерпел неудачу. Такое случается в боксе. Я сделаю все, чтобы обернуть вспять то, что случилось с Белью, и закончить бой в свою пользу. Я чувствую, что у меня ничего нет, если я не одержу эту победу. Но это не конец пути, а только начало новой главы». Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября в Лондона на футбольном стадионе. Онлайн трансляция матча Энтони Джошуа – Александр Усик.

Карен Агабекян