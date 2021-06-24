Джошуа – о Фьюри и Уайлдера: «Оба – враги»
Джошуа: «Я выиграю у Усика, потому что должен, у меня нет другого выхода»
«Эй Джей» бредит титулом абсолютного чемпиона мира
17:34
Энтони Джошуа / Фото - mmamaniaЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поведал о подготовительном процессе к поединку с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Цитирует Джошуа TalkSport.
«Я должен защитить свои титулы. Я буду тренироваться вместе с Беном Уиттакером и командой Великобритании, готовясь к чемпионскому бою, пока эти ребята готовятся к Олимпийским играм. Я выиграю у Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода. А потом я перейду к следующему бою за титул абсолюта. Итак, мы снова на пути к титулу абсолютного, и я поддерживаю олимпийских парней. Надеюсь, следующий мой бой будет за звание абсолютного чемпиона. В 2021 и 2022 годах на боксерскую арену будет обращено много внимания. Я не думаю о бое Фьюри – Уайлдер. Но Фьюри выиграл последний бой, так что я отдаю предпочтение ему, потому что ты так хорош, как твое последнее выступление. Удачи им обоим».
Напомним, поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения поединка с наибольшей вероятность станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
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