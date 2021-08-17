Джошуа завалился в обычный бар и сделал кучу фото. Британские СМИ снова начали лепить из него «простого парня из народа»
До поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа остается чуть более месяца. Оба боксера усиленно готовятся к бою, тренировочные лагеря украинца и британца в самом разгаре.
Джошуа в последние недели работает в Английском институте спорта в Шеффилде, о чем подробно информирует своих подписчиков в соцсетях.
Separation season pic.twitter.com/2qySp5DiuG— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 10, 2021
Однако, помимо тренировок, Джошуа еще успевает и выбираться в людные места, в частности, в различные заведения питания в Шеффилде и окрестностях. Недавно его видели в ресторане в Дронфилде, а также прямо на улицах в Бернгриве – это все рядом с его местом тренировок.
Его посещение заведения под названием Tahini Lounge стало настоящим бумом для всех, кто там был. Джошуа побывал в ресторане и коктейль-баре на территории комплекса и успел сделать уйму фотографий с посетителями, которые теперь появляются на официальных страницах заведения в соцсетях.
Британская пресса одобряет регулярные выходы Джошуа «в люди», создавая из него образ простого парня, который пробился на самую вершину с низов, но при этом его не поразила звездная болезнь. В частности, издание The Star пишет следующее:
«Фотографии, на которых Джошуа общается со своими поклонниками, иллюстрируют скромную натуру звезды, которая отличает его от других громких имен, наслаждающихся жизнью в роскоши, которую им дает их богатство».
Ранее Джошуа показывал свою скромную квартиру в Шеффилде, в которой только две (!) спальни, что уже считается небывалой простотой для боксера такого калибра. Там он останавливался и перед подготовкой к своим предыдущим боям.
Напомним, бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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