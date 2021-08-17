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Джошуа завалился в обычный бар и сделал кучу фото. Британские СМИ снова начали лепить из него «простого парня из народа»

До боя против Усика остается чуть более месяца
Бокс Профессиональный бокс
20:15
Джошуа завалился в обычный бар и сделал кучу фото. Британские СМИ снова начали лепить из него «простого парня из народа» Репортаж
Энтони Джошуа / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

До поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа остается чуть более месяца. Оба боксера усиленно готовятся к бою, тренировочные лагеря украинца и британца в самом разгаре.

Джошуа в последние недели работает в Английском институте спорта в Шеффилде, о чем подробно информирует своих подписчиков в соцсетях.

Однако, помимо тренировок, Джошуа еще успевает и выбираться в людные места, в частности, в различные заведения питания в Шеффилде и окрестностях. Недавно его видели в ресторане в Дронфилде, а также прямо на улицах в Бернгриве – это все рядом с его местом тренировок.

Его посещение заведения под названием Tahini Lounge стало настоящим бумом для всех, кто там был. Джошуа побывал в ресторане и коктейль-баре на территории комплекса и успел сделать уйму фотографий с посетителями, которые теперь появляются на официальных страницах заведения в соцсетях.

Фото - instagram.com/tahini_lounge_dronfield

Британская пресса одобряет регулярные выходы Джошуа «в люди», создавая из него образ простого парня, который пробился на самую вершину с низов, но при этом его не поразила звездная болезнь. В частности, издание The Star пишет следующее:

«Фотографии, на которых Джошуа общается со своими поклонниками, иллюстрируют скромную натуру звезды, которая отличает его от других громких имен, наслаждающихся жизнью в роскоши, которую им дает их богатство».

Ранее Джошуа показывал свою скромную квартиру в Шеффилде, в которой только две (!) спальни, что уже считается небывалой простотой для боксера такого калибра. Там он останавливался и перед подготовкой к своим предыдущим боям.

Напомним, бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Александр Черненко
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик

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