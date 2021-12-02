Джошуа: «Знаю, что могу выступить лучше, чем в бою с Усиком»

Энтони Джошуа / фото - Getty Images

Бывший лидер супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поделился своим настроем на предстоящий реванш против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО), у которого AJ попытается отнять свои пояса назад. Цитирует Джошуа портал BBC Sport.

Я думаю, что люди все еще признают меня чемпионом, хотя вокруг моей талии и нет поясов. Они знают, что я способен стать чемпионом. После поражения Энди Руису мне пришлось внести изменения. Если ты остаешься прежним, то и результат будет таким же.

Мне необходимо смотреть на себя. Я могу нести ответственность только за себя. Я зол на самого себя, и мне станет лучше только в том случае, если я выйду в ринг и хорошо выступлю. Это должно произойти через несколько месяцев. Я все делаю с улыбкой на лице, но за этим кроется большое напряжение. Избавиться от него можно только с помощью тренировок и выступления».